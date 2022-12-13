ua ru
Вт, 13 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З українських портів вийшли ще вісім суден з зерном для Азії та Європи

Новость на русском →
Вівторок 13 грудня 2022 10:48
З українських портів вийшли ще вісім суден з зерном для Азії та Європи Фото: з українських портів вийшли ще вісім суден з зерном для Азії та Європи (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З портів Одеської області сьогодні, 13 грудня, вийшли ще вісім суден з 238,6 тисячами тонн агропродукції для країн Азії та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Повідомляється, що наразі в портах Великої Одеси під обробкою перебувають 23 судна. На них завантажують 690 тисяч тонн української агропродукції.

Загалом з 1 серпня з одеських портів вийшли 550 суден, які експортували 13,8 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, нещодавно з порту "Одеса" вирушило судно с пшеницею для Сомалі.

Окрім того, президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
продовольственный кризис МІУ
NEWS
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
Бої в Мар'їнці та атаки ЗСУ на півдні: карти боїв
DAILY
Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях
Юлія Акимовакоресподент Ігор Клименко: В Україні більше темряви, але й більше поліцейських на вулицях