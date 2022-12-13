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Из украинских портов вышли еще восемь судов с зерном для Азии и Европы

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Вторник 13 декабря 2022 10:48
Из украинских портов вышли еще восемь судов с зерном для Азии и Европы Фото: из украинских портов вышли еще восемь судов с зерном для Азии и Европы (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Из портов Одесской области сегодня, 13 декабря, вышли еще восемь судов с 238,6 тысяч тонн агропродукции для стран Азии и Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининфраструктуры.

Сообщается, что в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой находятся 23 судна. На них загружается 690 тысяч тонн украинской агропродукции.

Всего с 1 августа из одесских портов вышли 550 судов, которые экспортировали 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Напомним, недавно из порта "Одесса" отправилось судно с пшеницей для Сомали.

Кроме того, президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина до конца весны отправит около 60 судов с зерном в страны Африки.

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