З українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією та залізною рудою

З портів "Чорноморськ" та "Південний" Одеської області вийшли ще три балкери з агропродукцією та залізною рудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова .

Він повідомив, що балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди.

Водночас у портах Великої Одеси чекають під завантаження п'ять нових суден. Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тисяч тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи.

Російська блокада моря

У липні 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру України.

Після цього Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

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