ua en ru
Нд, 01 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією та залізною рудою

Неділя 01 жовтня 2023 15:46
UA EN RU
З українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією та залізною рудою Фото: з українських портів вийшли ще три судна з агропродукцією та залізною рудою (facebook.com/oleksandr.kubrakov)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З портів "Чорноморськ" та "Південний" Одеської області вийшли ще три балкери з агропродукцією та залізною рудою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури України Олександра Кубракова.

Він повідомив, що балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тисяч тонн української агропродукції та залізної руди.

Водночас у портах Великої Одеси чекають під завантаження п'ять нових суден. Балкери OLGA, IDA, DANNY BOY, FORZA DORIA, NEW LEGACY експортують майже 120 тисяч тонн українського збіжжя до країн Африки та Європи.

Російська блокада моря

У липні 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому окупанти почали обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру України.

Після цього Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор МІУ Одеса
NEWS
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
Тарифи, пенсії та перерахунок субсидій: що зміниться у жовтні
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних