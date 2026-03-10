У дитсадах вводять обов'язковий предмет для дітей: що зміниться вже з 1 вересня

З 1 вересня 2026 року вивчення англійської мови стане обов’язковим для всіх дітей старшого дошкільного віку. Нововведення стосуватиметься вихованців віком 5-6 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Освіта.юа".
Головне:
Згідно з нормами нового закону "Про дошкільну освіту", для забезпечення навчального процесу в дитсадках запровадять посаду вчителя англійської мови.
Розрахунок штату відбуватиметься за такою схемою: 0,25 штатної одиниці на кожну групу старшого дошкільного віку.
Для викладачів уже розроблено Методичний порадник із практичними рекомендаціями щодо проведення занять. Професійне навчання освітян проходитиме на спеціальній національній платформі, контент для якої створили у співпраці з Британською Радою та Cambridge University Press.
Педагогам буде доступний розділ "Preschool Educators", який включає:
Читайте також про те, що у Києві прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік стартує з 1 квітня. Заяви можна буде подати до 1 червня включно.
Раніше ми писали про те, що нещодавно Міністерство внутрішніх справ оновило перелік заходів, які запроваджуватимуть у школах задля безпеки. Учнів, вчителів та відвідувачів закладів освіти перевірятимуть металодетекторами. Окрім цього, обов'язковими стануть камери спостереження.