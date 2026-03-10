У дитсадах вводять обов'язковий предмет для дітей: що зміниться вже з 1 вересня

Читайте також про те, що у Києві прийом документів до перших класів на 2026/2027 навчальний рік стартує з 1 квітня. Заяви можна буде подати до 1 червня включно.

Раніше ми писали про те, що нещодавно Міністерство внутрішніх справ оновило перелік заходів, які запроваджуватимуть у школах задля безпеки. Учнів, вчителів та відвідувачів закладів освіти перевірятимуть металодетекторами. Окрім цього, обов'язковими стануть камери спостереження.