В детсадах вводят обязательный предмет для детей: что изменится уже с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка станет обязательным для всех детей старшего дошкольного возраста. Нововведение будет касаться воспитанников в возрасте 5-6 лет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа".
Главное:
Согласно нормам нового закона "О дошкольном образовании", для обеспечения учебного процесса в детсадах введут должность учителя английского языка.
Расчет штата будет происходить по следующей схеме: 0,25 штатной единицы на каждую группу старшего дошкольного возраста.
Для преподавателей уже разработано Методическое руководство с практическими рекомендациями по проведению занятий. Профессиональное обучение педагогов будет проходить на специальной национальной платформе, контент для которой создали в сотрудничестве с Британским Советом и Cambridge University Press.
Педагогам будет доступен раздел "Preschool Educators", который включает:
