В детсадах вводят обязательный предмет для детей: что изменится уже с 1 сентября

Читайте также о том, что в Киеве прием документов в первые классы на 2026/2027 учебный год стартует с 1 апреля. Заявления можно будет подать до 1 июня включительно.

Ранее мы писали о том, что недавно Министерство внутренних дел обновило перечень мероприятий, которые будут вводить в школах для безопасности. Учеников, учителей и посетителей учебных заведений будут проверять металлодетекторами. Кроме этого, обязательными станут камеры наблюдения.