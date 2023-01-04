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Українських дітей продовжують депортувати: подробиці від ювенальних прокурорів

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Україна, Середа 04 січня 2023 15:52
Українських дітей продовжують депортувати: подробиці від ювенальних прокурорів Фото: маленьких українців примусово вивозять на територію Росії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На 263 дитини збільшилася кількість депортованих до Росії маленьких українців з 21 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Загалом кількість депортованих українських дітей, за повідомленням ювенальних прокурорів, станом на 4 січня 2023 року досягла 13 876 осіб. Збільшилася також кількість зниклих дітей - на 25 осіб, до 357.

Внаслідок російської агресії з 21 грудня загинули ще дві дитини, а поранених стало на 13 дітей більше.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - підкреслюється у повідомленні ювенальних прокурорів.

Найбільше постраждало дітей в таких областях:

  • Донецькій - 429;
  • Харківській - 268;
  • Київській - 117;
  • Миколаївській - 81;
  • Запорізькій - 81;
  • Херсонській - 81;
  • Чернігівській - 68;
  • Луганській - 65;
  • Дніпропетровській - 40.

Водночас серед вивезених до Росії дітей українськими службами знайдено на 321 дитину більше, троє з них після 21 грудня вже повернуто додому .

Українських дітей продовжують депортувати: подробиці від ювенальних прокурорів

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, з яких 337 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +38 096 100 44 38, +38 068 323 58 56.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Україна повернула трьох дітей, яких незаконно вивезли з Харківської області у Росію.

Нагадаємо, що нещодавно окупанти вивезли 40 дітей з Лисичанська і Сєвєроднецька до Ставропольського краю РФ, використовуючи як привід "оздоровлення" дітей.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти на захоплених територіях України створюють катівні для дітей. Такі камери виявили у звільненому Херсоні.

Раніше ми писали, навіщо росіяни вивозять дітей з України і що чекає на них у РФ після депортації.

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Ювенальна служба Біженці
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