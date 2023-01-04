Українських дітей продовжують депортувати: подробиці від ювенальних прокурорів

На 263 дитини збільшилася кількість депортованих до Росії маленьких українців з 21 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Загалом кількість депортованих українських дітей, за повідомленням ювенальних прокурорів, станом на 4 січня 2023 року досягла 13 876 осіб. Збільшилася також кількість зниклих дітей - на 25 осіб, до 357.

Внаслідок російської агресії з 21 грудня загинули ще дві дитини, а поранених стало на 13 дітей більше.

"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - підкреслюється у повідомленні ювенальних прокурорів.

Найбільше постраждало дітей в таких областях:

Донецькій - 429;

Харківській - 268;

Київській - 117;

Миколаївській - 81;

Запорізькій - 81;

Херсонській - 81;

Чернігівській - 68;

Луганській - 65;

Дніпропетровській - 40.

Водночас серед вивезених до Росії дітей українськими службами знайдено на 321 дитину більше, троє з них після 21 грудня вже повернуто додому .

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти, з яких 337 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +38 096 100 44 38, +38 068 323 58 56.