Украинских детей продолжают депортировать: подробности от ювенальных прокуроров
На 263 ребенка увеличилось количество депортированных в Россию маленьких украинцев с 21 декабря 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
В целом количество депортированных украинских детей, по сообщению ювенальных прокуроров, по состоянию на 4 января 2023 года достигло 13 876 человек. Увеличилось также количество пропавших детей - на 25 человек, до 357 человек.
В результате российской агрессии с 21 декабря погибли еще два ребенка, а раненых стало на 13 детей больше.
"Эти цифры не окончательные. Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - подчеркивается в сообщении ювенальных прокуроров.
Больше всего пострадало детей в таких областях:
- Донецкой - 429;
- Харьковской - 268;
- Киевской - 117;
- Николаевской - 81;
- Запорожской - 81;
- Херсонской - 81;
- Черниговской - 68;
- Луганской - 65;
- Днепропетровской - 40.
В то же время среди вывезенных в Россию детей украинскими службами найдено на 321 ребенка больше, трое из них после 21 декабря уже возвращены домой.
Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений, из которых 337 разрушены полностью.
Предоставить информацию о военном преступлении в отношении ребенка можно через единственный доказательный хаб: warcrimes.gov.ua и по телефонам: +38 096 100 44 38, +38 068 323 58 56.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Украина вернула троих детей, незаконно вывезенных из Харьковской области в Россию.
Напомним, что недавно оккупанты вывезли 40 детей из Лисичанска и Северонецка в Ставропольский край РФ, используя как повод "оздоровление" детей.
Также ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты на захваченных территориях Украины создают застенки для детей. Такие камеры были обнаружены в освобожденном Херсоне.
Ранее мы писали, зачем россияне вывозят детей из Украины и что ждет их в РФ после депортации.
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