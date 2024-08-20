Українських біженців в Ірландії почали переселяти на нові місця: причини

Уряд Ірландії взявся за переселення українських біженців на нові місця. Півтори сотні українців отримали листи про переїзд до кінця серпня.

Політики критикують такі заходи, бо біженці вже інтегрувалися у місцеві громади, повідомляє РБК-Україна з посиланням на irishexaminer.com .

Уряд скорочує кількість контрактів на розміщення українців

Українські біженці у двох графствах Ірландії отримали листи від Департаменту інтеграції, що їм треба буде переїхати. 144 українцям у графстві Корк треба буде переселитися з громад, де вони вже облаштувалися. Такі самі листи отримали деякі біженці у графстві Керрі.

Більшості дали час на переїзд до 25-31 серпня, але багато хто ще не знають, куди саме вони їдуть.

У листах також зазначено, що Департамент більше не може надавати житло для домашніх тварин. Тому біженцям доведеться вжити "відповідні заходи" щодо своїх улюбленців.

У Департамент інтеграції пояснюють, що уряд зменшує кількість контрактів на розміщення українських біженців. Це пов'язано зі скороченням кількості людей, які потребують житла від держави.

Чиновники зазначили, що під час переселення людей докладаються всі зусилля, щоб це відбувалося локально, але це не завжди можливо.

"У департаменті розуміють, що це нелегко для людей і що переїзд може бути дуже руйнівним, але департамент завжди чітко розумів, що державне житло є тимчасовим і може змінюватися", - пояснили заходи у відомстві.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

Дії уряду критикують ірландські політики

Рішення влади переселити українців з місць, де вони успішно інтегрувалися, політики сприйняли з критикою. Лідер соціал-демократів Холлі Кернс зазначила, що дії уряду щодо "викорінення" людей, інтегрованих у місцеві громади, за короткий термін без ясності щодо їхнього кінцевого пункту призначення є "жорстокими та контрпродуктивними".

"Ці сім’ї оселилися в громадах, вони мають роботу, їхні діти навчаються в школах і мають сильні дружні зв’язки", - розповіла політик.

Вона додала, що українські сім'ї пережили травму під час втечі від війни, і місцеві громади у Корку та Керрі доклали надзвичайних зусиль, щоб прийняти їх та допомогти їм інтегруватися.

"Тепер ці зусилля знищуються жорстоким бюрократичним розрахунком, який мало звертає увагу на життя, щастя та благополуччя цих людей", - зазначила Холлі Кернс.