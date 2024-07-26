Зміни з вересня. У країні ЄС готують різке скорочення виплат українцям

Нові правила почнуть діяти у вересні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Irish Times .

Уряд Ірландії 24 липня погодив скорочення соціального забезпечення для українських біженців, які прибули до Ірландії після початку повномасштабного вторгнення 2022 року.

Виплати українським біженцям уріжуть з повної ставки для шукачів роботи в розмірі 232 євро на тиждень до 38,80 євро на тиждень. Це стосується тих українців, які проживають в Ірландії у наданому державою житлі на повному пансіоні. Для дітей щотижнева виплата складатиме 29,80 євро.

Чиновники підрахували, що скорочення виплат може стосуватися 19 000 українців із тимчасовим захистом, які прибули упродовж перших двох років війни та не працюють.

Раніше уряд Ірландії запровадив аналогічні скорочені виплати для біженців, які прибули після 14 березня 2024 року – за умови, що держава надає їм повний пансіон (житло і харчування). У травні міністри вирішили урівняти виплати для всіх українських біженців, які користуються безкоштовним розміщенням від держави.

Раніше прем'єр-міністр країни Саймон Харріс пояснив, що підхід до людей, які приїхали з України, має бути послідовний, і підтримка не повинна залежати від того, коли вони прибули.

Фото: Центр допомоги українцям в Ірландії (gettyimages.com)

До переліку спеціальних визначених центрів розміщення внесуть близько 200 місць, де українцям надають житло, харчування, пральні та інші послуги.

Визначення центрів розміщення почне діяти з вересня. Українці, які там проживають, перші знижені виплати отримають 12 вересня. Повідомлення про скорочення виплат почнуть надходити біженцям у серпні.

За змінами правил, з 14 березня розміщення коштом держави новоприбулим надається лише упродовж 90 днів. Після цього треба шукати окреме житло.