Українські "зовнішні" розвідники відзначають професійне свято: коли і як зародилась Служба

Щорічно 24 січня в Україні відзначають День зовнішньої розвідки. Офіційно це свято встановлено у 2018 році, хоча його історія розпочалась ще за 100 років до цього.
РБК-України розповідає історію створення свята і ділиться найцікавішими фактами про цю службу.
Офіційно День зовнішньої розвідки встановлений 22 листопада 2018 року Указом президента України Петром Порошенком. Але його історія розпочалась 24 січня 1919 року. Саму у цей день при Директорії Української Народної Республіки створили перший підрозділ зовнішньої розвідки - відділ закордонної інформації.
Працівники цієї структури мали проводити розвідку щодо як ворогів УНР, так і потенційних союзників. Це було вкрай важливо при встановленні державності й укріпленні на міжнародній арені.
Також деякі дослідники вважають, що українська розвідка зародилась ще раніше - у 1918 році, коли за часів Центральної Ради розбудовувались збройні сили і спеціальні служби.
Тоді діяльність розвідки була спрямована, перш за все, на вивчення становища у районі Дону і Кубані, оскільки вже тоді існувала воєнна загроза зі сторони більшовицької Росії. Також наші розвідники вивідували ситуацію у Румунії, оскільки тоді керівництво цієї країни мало окупаційні плани на Північну Буковину й Південну Бессарабію.
Володимир Колосовський (фото: Вікіпедія)
Одним із перших українських розвідників став підполковник Володимир Колосовський, якого 10 березня 1918 року призначили начальником Генерального Штабу Збройних сил Української Держави та Армії УНР.
Вже у січні наступного року він став військовим експертом делегації УНР на мирних переговорах у Парижі, а у травні - військовим агентом УНР у Франції, Бельгії, Іспанії, Португалії з дислокацією у Парижі.
В архівах розвідки часів УНР є згадки про Петра Філоненка як про повстанського отамана і розвідника. У документах є відомості про те, що він неодноразово переходив зі своїм загоном польсько-радянський кордон і на завдання Штабу у глибині окупованої України громив червоноармійців і чекістів. Через це його довго потім переслідували радянські спецслужби.
За часів УСРР важко виділити суто "українську розвідку", адже вона керувалась радянськими принципами та інтересами. Найвідомішим агентом того часу можна назвати художника Миколу Глущенка, який працював під псевдо "Ярема" у Франції і Німеччині.
Після відновлення незалежності у 1991 році в Україні створили Головне управління розвідки у складі Служби національної безпеки. І лише у 2004 році Служба зовнішньої розвідки України почала функціонувати як окремий розвідувальний орган.
Зараз Служба входить до складу сил безпеки, а як військове формування - до складу сил оборони сектору безпеки і оборони України та бере участь у боротьбі проти російських загарбників.
Служба зовнішньої розвідки України виконує розвідувальну діяльність у зовнішньополітичній, економічній, військово-технічній, науково-технічній, інформаційній, екологічній сферах і сфері кібербезпеки.
До завдань зовнішньої розвідки входить:
З березня 2024 року головою Служби зовнішньої розвідки України є генерал-лейтенант Олег Іващенко.
Читайте також наше велике інтерв'ю з воєнними розвідниками бригади швидкого реагування "Рубіж" НГУ про те, які завдання вони виконують на лінії фронту.
Раніше ми писали про те, коли і як з'явився День Соборності та як правильно його відзначати, а також про історію Дня ЗСУ, яке щорічно святкують 6 грудня.
Під час підготовки матеріалу використали: інформацію із сайту Служби зовнішньої розвідки України, Вікіпедію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.