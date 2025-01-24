Украинские "внешние" разведчики отмечают профессиональный праздник: как зародилась Служба

Когда и как зародилась украинская внешняя разведка

Официально День внешней разведки установлен 22 ноября 2018 года Указом президента Украины Петром Порошенко. Но его история началась 24 января 1919 года. Именно в этот день при Директории Украинской Народной Республики создали первое подразделение внешней разведки - отдел зарубежной информации.

Работники этой структуры должны были проводить разведку как врагов УНР, так и потенциальных союзников. Это было крайне важно при установлении государственности и укреплении на международной арене.

Также некоторые исследователи считают, что украинская разведка зародилась еще раньше - в 1918 году, когда во времена Центральной Рады развивались вооруженные силы и специальные службы.

Тогда деятельность разведки была направлена, прежде всего, на изучение положения в районе Дона и Кубани, поскольку уже тогда существовала военная угроза со стороны большевицкой России. Также наши разведчики выведывали ситуацию в Румынии, поскольку тогда руководство этой страны имело оккупационные планы на Северную Буковину и Южную Бессарабию.

Владимир Колосовский (фото: Википедия)

Одним из первых украинских разведчиков стал подполковник Владимир Колосовский, которого 10 марта 1918 года назначили начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украинского Государства и Армии УНР.

Уже в январе следующего года он стал военным экспертом делегации УНР на мирных переговорах в Париже, а в мае - военным агентом УНР во Франции, Бельгии, Испании, Португалии с дислокацией в Париже.

Один из первых украинских разведчиков Петр Филоненко (фото: szru.gov.ua)

В архивах разведки времен УНР есть упоминания о Петре Филоненко как о повстанческом атамане и разведчике. В документах есть сведения о том, что он неоднократно переходил со своим отрядом польско-советскую границу и по заданию Штаба в глубине оккупированной Украины громил красноармейцев и чекистов. Из-за этого его долго потом преследовали советские спецслужбы.

Художник и разведчик Николай Глущенко (фото: szru.gov.ua)

Во времена УССР трудно выделить чисто "украинскую разведку", ведь она руководствовалась советскими принципами и интересами. Самым известным агентом того времени можно назвать художника Николая Глущенко, который работал под псевдонимом "Ярема" во Франции и Германии.

После восстановления независимости в 1991 году в Украине создали Главное управление разведки в составе Службы Национальной безопасности. И только в 2004 году Служба внешней разведки Украины начала функционировать как отдельный разведывательный орган.

Сейчас Служба входит в состав сил безопасности, а как военное формирование - в состав сил обороны сектора безопасности и обороны Украины и принимает участие в борьбе против российских захватчиков.

Эмблема СВР в 2019-2024 годах (фото: Википедия)

Какие задачи выполняет внешняя разведка

Служба внешней разведки Украины выполняет разведывательную деятельность во внешнеполитической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной, экологической сферах и сфере кибербезопасности.

В задачи внешней разведки входит:

добыча и аналитическая обработка разведывательной информации;

выявление и определение степени внешних угроз национальной безопасности страны;

обеспечение безопасности зарубежных дипломатических учреждений Украины;

осуществление контрразведывательного обеспечения зарубежных дипломатических учреждений Украины и организация мер безопасности сотрудников этих учреждений и членов их семей;

борьба с терроризмом и противодействие разведывательно-подрывной деятельности против Украины;

сотрудничество с компетентными органами иностранных государств, международными организациями;

другие меры для обеспечения национальной безопасности Украины.

С марта 2024 года главой Службы внешней разведки Украины является генерал-лейтенант Олег Иващенко.