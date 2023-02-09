Українські зенітники знищили БПЛА окупантів у Донецькій області: потужне відео

Українські військові продовжують вражати російські повітряні цілі. Зокрема 8 лютого "приземлили" БПЛА окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
"Один з зенітно-ракетних підрозділів знищив ворожий "Орлан" у Донецькій області", - вказали наші захисники.
Водночас в ОК "Північ" зазначили, що протягом доби було збито три безпілотні апарати росіян.
Нагадаємо, українські прикордонники на Запорізькому напрямку приземлили російський розвідувальний дрон.
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