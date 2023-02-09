Украинские зенитчики уничтожили БПЛА оккупантов в Донецкой области: мощное видео

Украинские военные продолжают поражать российские воздушные цели. В частности, 8 февраля "приземлили" БПЛА оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Одно из зенитно-ракетных подразделений уничтожило вражеский "Орлан" в Донецкой области", - указали наши защитники.
В то же время в ОК "Север" отметили, что в течение суток были сбиты три беспилотных аппарата россиян.
Напомним, украинские пограничники на Запорожском направлении приземлили российский разведывательный дрон.
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