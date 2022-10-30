Украинские зенитчики сбили на юге российский шурмовик Су-25
Фото: Украинские зенитчики сбили на юге российский шурмовик Су-25 (t.me/Tsaplienko)
ВСУ продолжают защищать украинское небо от российских захватчиков. Наши воины 30 октября уничтожили истребитель врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
Военные отмечают, что "приземлили" самолет окупантов около 08:00 утра 30 октября.
"На южном направлении зенитным ракетным подразделением сбит российский штурмовик Су-25", - указали защитники.
Напомним, 30 октября украинские воины уничтожили российский ударный вертолет в Харьковской области.
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