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Украинские зенитчики сбили на юге российский шурмовик Су-25

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Воскресенье 30 октября 2022 23:47
Украинские зенитчики сбили на юге российский шурмовик Су-25 Фото: Украинские зенитчики сбили на юге российский шурмовик Су-25 (t.me/Tsaplienko)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают защищать украинское небо от российских захватчиков. Наши воины 30 октября уничтожили истребитель врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

Военные отмечают, что "приземлили" самолет окупантов около 08:00 утра 30 октября.

"На южном направлении зенитным ракетным подразделением сбит российский штурмовик Су-25", - указали защитники.

Напомним, 30 октября украинские воины уничтожили российский ударный вертолет в Харьковской области.

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