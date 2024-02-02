Українські зенітники показали відео збиття ворожого безпілотника ZALA на півдні

Під час чергової атаки російських дронів українські бійці збили один з них за допомогою зенітної установки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня.

Як розповіли у відомстві, ворожий дрон типу ZALA збили воїни Херсонської зенітної ракетної бригади.

На відео видно, як військові влучним пострілом цілять у дрон і той вибухає у повітрі. Безпілотник ZALA використовується росіянами для наведення ударних дронів "Ланцет" та для розвідки.

Обстріл України

Російські війська вночі, 2 лютого атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед" із кількох напрямків. У кількох областях, зокрема, у Кропивницькому відпрацювала система ППО. Загалом, окупанти запустили 25 БПЛА, 11 з яких вдалося збити, зокрема три з них над Дніпропетровською областю. Ще щонайменше 7 дронів не досягли своїх цілей.

Наслідки атаки

Удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. У Кривому Розі була пошкоджена підстанція "Укренерго". Без світла залишилися тисячі споживачів та було знеструмлено дві шахти, понад 100 гірників опинились під землею, але їх вже дістали на поверхню. Очікується, що електроенергію та опалення відновлять сьогодні до кінця дня.

Крім того, окупанти в ніч на 2 лютого атакували дронами об'єкт інфраструктури у Кіровоградській області. Там спалахнула пожежа.

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