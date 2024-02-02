Украинские зенитчики показали видео сбивания вражеского беспилотника ZALA на юге
Во время очередной атаки российских дронов украинские бойцы сбили один из них с помощью зенитной установки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга.
Как рассказали в ведомстве, вражеский дрон типа ZALA сбили воины Херсонской зенитной ракетной бригады.
На видео видно, как военные метким выстрелом целятся в дрон и тот взрывается в воздухе. Беспилотник ZALA используется россиянами для наведения ударных дронов "Ланцет" и разведки.
Обстрел Украины
Российские войска ночью, 2 февраля, атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед" по нескольким направлениям. В нескольких областях, в частности, в Кропивницком отработала система ПВО. В общей сложности, оккупанты запустили 25 БПЛА, 11 из которых удалось сбить, в том числе три из них над Днепропетровской областью. Еще не менее 7 дронов не достигли своих целей.
Последствия атаки
Удар был направлен по объектам критической инфраструктуры Днепропетровской области. В Кривом Роге была повреждена подстанция "Укрэнерго". Без света остались тысячи потребителей и обесточены две шахты, более 100 горняков оказались под землей, но их уже достали на поверхность. Ожидается, что электроэнергию и отопление возобновят до конца дня.
Кроме того, оккупанты в ночь на 2 февраля атаковали дронами объект инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар.
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