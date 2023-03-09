Українські зенітники показали відео феєричного збиття російської ракети

Українські зенітники повітряного командування "Центр" влучним пострілом збили одну з ворожих цілей під час масового ракетного обстрілу Україні в ніч на четвер, 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Центр" у Facebook.