Украинские зенитчики показали видео феерического сбивания российской ракеты

Украинские зенитчики воздушного командования "Центр" точным выстрелом сбили одну из вражеских целей во время массового ракетного обстрела Украины в ночь на четверг, 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" в Facebook.

Российская ракета была выпущена в ночь на четверг, 9 марта. По всей вероятности, ее целью была украинская инфраструктура.

Однако наши военные с помощью зенитной установки точно сбили ракету.