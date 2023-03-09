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Украинские зенитчики показали видео феерического сбивания российской ракеты

Новина українською →
Украина, Четверг 09 марта 2023 22:43
Украинские зенитчики показали видео феерического сбивания российской ракеты Фото: украинские зенитчики сбили российскую ракету (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские зенитчики воздушного командования "Центр" точным выстрелом сбили одну из вражеских целей во время массового ракетного обстрела Украины в ночь на четверг, 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Центр" в Facebook.

Российская ракета была выпущена в ночь на четверг, 9 марта. По всей вероятности, ее целью была украинская инфраструктура.

Однако наши военные с помощью зенитной установки точно сбили ракету.

Напомним, сегодня россияне снова нанесли массированный удар по территории Украины.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские защитники сбили 34 из 81 ракеты российских оккупантов.

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