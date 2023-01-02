Українські захисники знищили усі сім "Шахедів", які вночі атакували Миколаївську область

Російські окупанти вночі атакували Миколаївську область іранськими дронами камікадзе Shahed, проте українські воїни та засоби ППО знищили усі ворожі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих дронів "Shahed-136", ще один - воїнами Національної гвардії України", - написав він.
Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не було зафіксовано.
Нагадаємо, росіяни також атакували дронами Київ та Дніпропетровську область.
Сили ППО збили 22 повітряні цілі ворога, один з уламків "Шахеду" впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного хлопця.
У Дніпропетровській області також було збито усі чотири цілі противника.
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