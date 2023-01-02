ua ru
Пн, 02 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Під час атаки на Київ вночі збили 22 цілі, - КМВА

Новость на русском →
Київ, Понеділок 02 січня 2023 08:15
Під час атаки на Київ вночі збили 22 цілі, - КМВА Фото: під час атаки на Київ вночі збили 22 цілі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Під час нічної атаки на Київ у понеділок, 2 січня, було збито 22 повітряні цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"За час повітряної тривоги над столицею було збито 22 повітряні цілі", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося про 16 збитих повітряних цілей Росії. Пізніше ця цифра зросла до 20.

Нагадаємо, як повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба, російські війська в ніч проти 2 січня запустили кілька хвиль "Шахедів". У Києві було чути вибухи.

Один з уламків дрону-камікадзе впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного чоловіка.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ
NEWS
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
Кордон для чоловіків відкритий. Хто може виїхати з України законно
DAILY
Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чого чекати від війни з Росією у 2023 році і від чого залежатиме перемога України