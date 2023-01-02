Украинские защитники уничтожили все семь "Шахедов", которые ночью атаковали Николаевскую область

"Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть вражеских дронов "Shahed-136", еще один - воинами Национальной гвардии Украины", - написал он.

В общем, на территории Николаевской области обстрелы не были зафиксированы.

Напомним, россияне также атаковали дронами Киев и Днепропетровскую область.

Силы ПВО сбили 22 воздушных цели врага, один из обломков "Шахеда" упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний парень.

В Днепропетровской области также были сбиты все четыре цели противника.

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