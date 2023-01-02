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Українські захисники знищили усі сім "Шахедів", які вночі атакували Миколаївську область

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Миколаївська область, Понеділок 02 січня 2023 08:24
Українські захисники знищили усі сім "Шахедів", які вночі атакували Миколаївську область Ілюстративне фото: українські захисники знищили усі сім "Шахедів", які вночі атакували Миколаївську область (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі атакували Миколаївську область іранськими дронами камікадзе Shahed, проте українські воїни та засоби ППО знищили усі ворожі цілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено шість ворожих дронів "Shahed-136", ще один - воїнами Національної гвардії України", - написав він.

Загалом, на території Миколаївської області обстрілів не було зафіксовано.

Нагадаємо, росіяни також атакували дронами Київ та Дніпропетровську область.

Сили ППО збили 22 повітряні цілі ворога, один з уламків "Шахеду" впав у Деснянському районі столиці. Було госпіталізовано 19-річного хлопця.

У Дніпропетровській області також було збито усі чотири цілі противника.

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