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Украинские защитники уничтожили все семь "Шахедов", которые ночью атаковали Николаевскую область

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Николаевская область, Понедельник 02 января 2023 08:24
Украинские защитники уничтожили все семь "Шахедов", которые ночью атаковали Николаевскую область Иллюстративное фото: украинские защитники уничтожили все семь "Шахедов", которые ночью атаковали Николаевскую область (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты ночью атаковали Николаевскую область иранскими дронами камикадзе Shahed, однако украинские воины и средства ПВО уничтожили все вражеские цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены шесть вражеских дронов "Shahed-136", еще один - воинами Национальной гвардии Украины", - написал он.

В общем, на территории Николаевской области обстрелы не были зафиксированы.

Напомним, россияне также атаковали дронами Киев и Днепропетровскую область.

Силы ПВО сбили 22 воздушных цели врага, один из обломков "Шахеда" упал в Деснянском районе столицы. Был госпитализирован 19-летний парень.

В Днепропетровской области также были сбиты все четыре цели противника.

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Николаевская область Виталий Ким Война России против Украины
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