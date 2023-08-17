ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські захисники знищили ще 3 човни росіян у дельті Дніпра, - Гуменюк

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Четвер 17 серпня 2023 07:10
Українські захисники знищили ще 3 човни росіян у дельті Дніпра, - Гуменюк Фото: спікер Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські війська продовжують використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

"Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", - сказала Гуменюк.

Також на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога.

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", - сказала вона.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.

Також окупаційна "влада" шукає партизанів у тимчасово захопленому Мелітополі. Так звані "поліціянти" проводять рейди у громадському транспорті.

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни перевіряють підлітків на причетність до партизанського руху.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
NEWS
ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW
ЗСУ ведуть наступ на трьох напрямках фронту та мають успіх біля Роботиного: карти боїв ISW
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза