Українські захисники знищили ще 3 човни росіян у дельті Дніпра, - Гуменюк

Російські війська продовжують використовувати човни для захисту своїх позицій в тимчасово окупованій Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, минулої доби українським військовим вдалося знищити три російські човни, які маневрували дельтою річки Дніпро. Таким чином окупанти намагалися захистити свої позиції й спостережні пункти на цих територіях.

"Знову 3 човни за минулу добу пішли курсом російського воєнного корабля", - сказала Гуменюк.

Також на півдні України було знищено пункт керування безпілотниками ворога.

"Фактично в кожному нашому зведені є знищення також і станції радіоелектронної боротьби за добу, тому що ворог намагається глушити наші безпілотники", - сказала вона.

Ситуація на окупованих територіях України

Раніше повідомлялось, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.

Також окупаційна "влада" шукає партизанів у тимчасово захопленому Мелітополі. Так звані "поліціянти" проводять рейди у громадському транспорті.

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни перевіряють підлітків на причетність до партизанського руху.

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