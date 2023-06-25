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В Маріуполі дітей перевіряють на "лояльність до України", - ЦНС

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Неділя 25 червня 2023 03:46
В Маріуполі дітей перевіряють на "лояльність до України", - ЦНС Фото: в Маріуполі росіяни вишукують партизанів серед дітей (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області росіяни перевіряють підлітків на причетність до партизанського руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В ЦНС зазначають, що дітей зупиняють на блокпостах, перевіряють їхні телефони та наявність паспорта РФ. Крім цього, окупанти проводять з підлітками "профілактичні бесіди", під час яких вимагають доносити на "ненадійних товаришів".

"Загалом в місті спостерігається посилення фільтраційних заходів, а також продовжуються практика викрадення мешканців", - зазначили в ЦНС.

Партизанський рух на окупованих територіях

З початком окупації, на ТОТ діють партизанські рухи. Їхні члени скоюють диверсії, атакують колаборантів та повідомляють ЗСУ про позиції ворога.

Вчора стало відомо, що в Бердянську росіяни вбили двох людей, один з них - підліток Тигран Оганесян, який, ймовірно, перед смертю разом з другом зарізав місцевого поліцейського-колаборанта та застрелив окупанта.

В ЦНС днями повідомляли, що росіяни перекинули до кордону з Україною спецназ для боротьби з партизанами.

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Маріуполь окупанти
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