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У тимчасово окупованому Мелітополі "поліцейські" розшукують місцевих партизанів, - ЦНС

Новость на русском →
Субота 12 серпня 2023 17:41
У тимчасово окупованому Мелітополі "поліцейські" розшукують місцевих партизанів, - ЦНС Ілюстративне фото: У тимчасово окупованому Мелітополі "поліцейські" розшукують місцевих партизанів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Окупаційна "влада" шукає партизанів у тимчасово захопленому Мелітополі. Так звані "поліціянти" проводять рейди у громадському транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центру національного спротиву.

У тимчасово окупованому Мелітополі та районі російські окупаційні війська здійснюють операцію з пошуку місцевого підпілля. Цього разу вони використовують своїх поліціянтів.

Загарбники назвали процедуру "перевіркою громадського транспорту на безпеку". Проте в автобусах під час зупинки перевіряють не водіїв та їхні документи, а саме пасажирів.

"Поліцаї вимагають показати російські паспорти. Загалом перевіряють документи, телефони та вміст сумок та кишень", - йдеться у повідомленні.

Українців на ТОТ закликають дотримуватися правил безпеки щодо пересування та повідомлення Сил оборони про пересування то розміщення ворога.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

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