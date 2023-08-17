Украинские защитники уничтожили еще 3 лодки россиян в дельте Днепра, - Гуменюк
Российские войска продолжают использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.
По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.
"Снова 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", - сказала Гуменюк.
Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.
"Фактически в каждом нашем своде есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", - сказала она.
Ситуация на оккупированных территориях Украины
Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне обыскивают дома местных в поисках партизан.
Также оккупационная "власть" ищет партизан во временно захваченном Мелитополе. Так называемые"полицейские" проводят рейды в общественном транспорте.
Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.
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