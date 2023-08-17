Украинские защитники уничтожили еще 3 лодки россиян в дельте Днепра, - Гуменюк

Российские войска продолжают использовать лодки для защиты своих позиций во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, за прошедшие сутки украинским военным удалось уничтожить три российские лодки, которые маневрировали дельтой реки Днепр. Таким образом, оккупанты пытались защитить свои позиции и наблюдательные пункты на этих территориях.

"Снова 3 лодки за минувшие сутки пошли курсом российского военного корабля", - сказала Гуменюк.

Также на юге Украины был уничтожен пункт управления беспилотниками врага.

"Фактически в каждом нашем своде есть уничтожение также и станции радиоэлектронной борьбы за сутки, потому что враг пытается глушить наши беспилотники", - сказала она.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее сообщалось, что на временно оккупированных территориях Херсонской области россияне обыскивают дома местных в поисках партизан.

Также оккупационная "власть" ищет партизан во временно захваченном Мелитополе. Так называемые"полицейские" проводят рейды в общественном транспорте.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области россияне проверяют подростков на причастность к партизанскому движению.

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