Українські захисники знищили рідкісну вогнеметну систему окупантів (відео)

Українські воїни за допомогою дронів знищили важку вогнеметну систему "Солнцепьок". Це досить рідкісна ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412 окремий полк безпілотних систем Nemesis у Telegram.
Як зазначили в полку, "Солнцепьок" веде вогонь запальними або термобаричними боєприпасами. Атаки можуть призвести до жахливих наслідків для українських воїнів та їхніх позицій.
"Дуже рідкісна і важлива ціль. Більше ця установка воювати не буде - їде на металобрухт", - зазначили воїни.
Вони подякували 102 окремій бригаді тероборони та іншим суміжним підрозділам за те, що вони сприяли знищенню ворожої техніки.
Також у полку уточнили, що отримані перехоплення свідчать, що екіпаж "Солнцепьока" "підгорів".
Нагадаємо, українські захисники вже кілька разів публікували відео знищення ворожих важких вогнеметних систем "Солнцепьок".
Зокрема, торік Силам спецоперацій вдалося визначити координати такої техніки ворога. Після цього "Солнцепьок" атакували за допомогою HIMARS. Вогнеметну систему було знищено.
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