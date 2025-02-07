Українські захисники знищили рідкісну вогнеметну систему окупантів (відео)

Як зазначили в полку, "Солнцепьок" веде вогонь запальними або термобаричними боєприпасами. Атаки можуть призвести до жахливих наслідків для українських воїнів та їхніх позицій.

"Дуже рідкісна і важлива ціль. Більше ця установка воювати не буде - їде на металобрухт", - зазначили воїни.

Вони подякували 102 окремій бригаді тероборони та іншим суміжним підрозділам за те, що вони сприяли знищенню ворожої техніки.

Також у полку уточнили, що отримані перехоплення свідчать, що екіпаж "Солнцепьока" "підгорів".