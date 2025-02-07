Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов (видео)

Украинские воины при помощи дронов уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек". Это достаточно редкая цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 отдельный полк беспилотных систем Nemesis в Telegram.
Как отметили в полку, "Солнцепек" ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Атаки могут привести к ужасным последствиям для украинских воинов и их позиций.
"Очень редкая и важная цель. Больше эта установка воевать не будет - едет на металлолом", - отметили воины.
Они поблагодарили 102 отдельную бригаду теробороны и другие смежные подразделения за то, что они способствовали уничтожению вражеской техники.
Также в полку уточнили, что полученные перехваты свидетельствуют, что экипаж "Солнцепека" "подгорел".
Напомним, украинские защитники уже несколько раз публиковали видео уничтожений вражеских тяжелых огнеметных систем "Солнцепек".
В частности, в прошлом году Силам спецопераций удалось определить координаты такой техники врага. После этого "Солнцепек" атаковали при помощи HIMARS. Огнеметная система была уничтожена.
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