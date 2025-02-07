Украинские защитники уничтожили редкую огнеметную систему оккупантов (видео)

Как отметили в полку, "Солнцепек" ведет огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Атаки могут привести к ужасным последствиям для украинских воинов и их позиций.



"Очень редкая и важная цель. Больше эта установка воевать не будет - едет на металлолом", - отметили воины.

Они поблагодарили 102 отдельную бригаду теробороны и другие смежные подразделения за то, что они способствовали уничтожению вражеской техники.

Также в полку уточнили, что полученные перехваты свидетельствуют, что экипаж "Солнцепека" "подгорел".