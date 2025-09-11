Українські захисники зможуть проходити ВЛК дистанційно: кого стосується рішення уряду

Кого стосується рішення

Механізм запрацює для захисників, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців і не можуть прибути на ВЛК в Україну. Він поширюється на всі складові Сил оборони та безпеки, включно зі службовцями цивільного захисту та поліції, які постраждали внаслідок війни.

Дистанційна ВЛК працює таким чином:

військовий або його представник подає копії медичних документів закордонного медзакладу до командира частини;

документи мають бути перекладені українською та містити діагноз за МКХ-10 чи МКХ-11;

командир передає їх у ВЛК;

комісія розглядає пакет документів упродовж 10 днів і ухвалює рішення про придатність чи непридатність до служби.

Довідку з результатом ВЛК надсилають до військової частини. Повторного медогляду після повернення в Україну не потрібно.

Які захворювання підпадають під дистанційне проходження

Постанова уряду передбачає перелік діагнозів, серед яких:

онкологічні захворювання;

хвороби ока;

тяжкі травми голови, шиї, хребта, спинного мозку та нервів;

травми внутрішніх органів і кінцівок;

термічні та хімічні опіки.

У Міноборони зазначають, що мета проєкту - спростити процедуру проходження ВЛК для поранених і хворих військових, які продовжують лікування за межами України.