Суспільство Освіта Гроші Зміни

Українські захисники зможуть проходити ВЛК дистанційно: кого стосується рішення уряду

Фото: Деякі військові зможуть проходити ВЛК онлайн (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет Міністрів України підтримав ініціативу Міністерства оборони щодо запуску експериментального проєкту, який дозволить військовослужбовцям проходити військово-лікарську комісію (ВЛК) дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Кого стосується рішення

Механізм запрацює для захисників, які перебувають на лікуванні за кордоном понад 12 місяців і не можуть прибути на ВЛК в Україну. Він поширюється на всі складові Сил оборони та безпеки, включно зі службовцями цивільного захисту та поліції, які постраждали внаслідок війни.

Дистанційна ВЛК працює таким чином:

  • військовий або його представник подає копії медичних документів закордонного медзакладу до командира частини;
  • документи мають бути перекладені українською та містити діагноз за МКХ-10 чи МКХ-11;
  • командир передає їх у ВЛК;
  • комісія розглядає пакет документів упродовж 10 днів і ухвалює рішення про придатність чи непридатність до служби.

Довідку з результатом ВЛК надсилають до військової частини. Повторного медогляду після повернення в Україну не потрібно.

Які захворювання підпадають під дистанційне проходження

Постанова уряду передбачає перелік діагнозів, серед яких:

  • онкологічні захворювання;
  • хвороби ока;
  • тяжкі травми голови, шиї, хребта, спинного мозку та нервів;
  • травми внутрішніх органів і кінцівок;
  • термічні та хімічні опіки.

У Міноборони зазначають, що мета проєкту - спростити процедуру проходження ВЛК для поранених і хворих військових, які продовжують лікування за межами України.

Нагадаємо, уряд унормував роботу військово-лікарських комісій для всіх силових структур, запровадивши єдиний стандарт медоглядів. Військові, прикордонники, нацгвардійці та співробітники спецслужб тепер проходитимуть медичну експертизу за одним "Розкладом хвороб".

РБК-Україна також писало, що Міноборони пояснило, що військовозобов’язаних із відстрочкою або бронюванням не направляють на військово-лікарську комісію. Винятки стосуються тих, хто йде на контракт, має статус обмежено придатного без повторного огляду чи добровільно хоче пройти ВЛК.

