RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Украинские защитники смогут проходить ВВК дистанционно: кого касается решение правительства

Фото: Некоторые военные смогут проходить ВВК онлайн (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Министерства обороны по запуску экспериментального проекта, который позволит военнослужащим проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Кого касается решение

Механизм заработает для защитников, которые находятся на лечении за рубежом более 12 месяцев и не могут прибыть на ВВК в Украину. Он распространяется на все составляющие Сил обороны и безопасности, включая служащих гражданской защиты и полиции, пострадавших в результате войны.

Дистанционная ВВК работает следующим образом:

  • военный или его представитель подает копии медицинских документов зарубежного медучреждения к командиру части;
  • документы должны быть переведены на украинский язык и содержать диагноз по МКБ-10 или МКБ-11;
  • командир передает их в ВВК;
  • комиссия рассматривает пакет документов в течение 10 дней и принимает решение о пригодности или непригодности к службе.

Справку с результатом ВВК направляют в воинскую часть. Повторного медосмотра после возвращения в Украину не требуется.

Какие заболевания подпадают под дистанционное прохождение

Постановление правительства предусматривает перечень диагнозов, среди которых:

  • онкологические заболевания;
  • болезни глаза;
  • тяжелые травмы головы, шеи, позвоночника, спинного мозга и нервов;
  • травмы внутренних органов и конечностей;
  • термические и химические ожоги.

В Минобороны отмечают, что цель проекта - упростить процедуру прохождения ВВК для раненых и больных военных, которые продолжают лечение за пределами Украины.

Напомним, правительство унормировало работу военно-врачебных комиссий для всех силовых структур, введя единый стандарт медосмотров. Военные, пограничники, нацгвардейцы и сотрудники спецслужб теперь будут проходить медицинскую экспертизу по одному "Расписанию болезней".

РБК-Украина также писало, что Минобороны пояснило, что военнообязанных с отсрочкой или бронированием не направляют на военно-врачебную комиссию. Исключения касаются тех, кто идет на контракт, имеет статус ограниченно годного без повторного осмотра или добровольно хочет пройти ВВК.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛКлечение за границейВоенный