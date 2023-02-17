Украинские защитники сломают планы Путина по захвату Бахмута до 24 февраля, - ISW
Украинские защитники сломают планы руководителя Кремля Владимира Путина по захвату Бахмута до 24 февраля 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Как отмечают аналитики, о соответствующем приказе российского диктатора рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, РФ также преследует цель провести массированную серию ракетных ударов в год с начала полномасштабного вторжения.
В то же время в отчете указывается, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин недавно заявил, что ожидает окружение Бахмута до марта или апреля.
"Прагматические оценки Пригожина по продвижению России в районе Бахмута в целом были более близки к тактическим реалиям, чем оценки, предусматривающие быстрое продвижение", - объяснили в ISW.
Более того, специалисты подчеркнули, что задача, которую поставил Путин, требует значительно более высоких темпов российского продвижения, чем те, которые были в течение многих месяцев. Для этого у оккупантов сил нет, поэтому РФ не достигнет определенной цели.
"Украинская оборона Бахмута помешает Путину утверждать, что российские войска взяли под контроль город до 24 февраля 2023 года и, соответственно, не позволит восстановить надежды России на победу в войне против Украины", - добавили в Инстиуте изучения войны.
Ключевые выводы ISW:
- 16 февраля российские войска нанесли очередную серию ракетных ударов по объектам инфраструктуры на всей территории Украины.
- Путин 16 февраля встретился с уполномоченным РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, подтвердив, что Кремль напрямую причастен к содействию депортации и усыновлению украинских детей в российские семьи.
- Сообщается, что российские войска усиливают использование воздушных сил в Украине, но вряд ли попытаются резко усилить воздушные операции над контролируемой Украиной территорией.
- Россия и Украина обменялись 202 военнопленными в рамках обмена.
- Пригожин продолжает критиковать доверие к Министерству обороны РФ.
- Российские войска продолжали наступательные действия северо-западнее Сватового и в районе Кременной.
- Российские войска продолжали наступательные действия в районе Бахмута, вдоль западных окраин города Донецка и на западе Донецкой области.
- Российские источники утверждают, что украинские войска продолжали разведку вдоль реки Днепр в Херсонской области.
- Сообщается, что Министерство обороны РФ продолжает вербовку в заключенных.
- Оккупанты продолжали пытаться интегрировать захваченные территории в российскую правовую систему.
- Лукашенко повторил свою давнюю шаблонную риторику о том, что белорусские войска будут атаковать Украину, если Украина или Запад нападут на Беларусь.
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