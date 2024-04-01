Українські захисники збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост"

Українські сили протиповітряної оборони збили над акваторією Чорного моря російський дрон "Форпост". Він є одним з найдорожчих безпілотників ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Повітряних сил Збройних сил України Іллі Євлаша в ефірі телемарафону.
Він розповів, що сьогодні, 1 квітня, росіяни вкотре намагалися завдавати ударів по українським об'єктам інфраструктури. Зокрема, вони застосовували ракети Х-59.
"Але це ще не все. Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль. Такі цілі у нас бувають не часто, але нам таки вдалося вразити один з найдорожчих ударних безпілотників типу "Форпост", - зазначив спікер.
За його словами, вартість такого дрону становить близько 7 млн доларів. Ціль знищила одеська зенітна ракетна бригада над Чорним морем.
Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.
Дрон є аналогом Bayraktar, оскільки він досить великий, може вести розвідку та нести дві ракети або інше озброєння для знищення наземних цілей.
Нагадаємо, востаннє інформація про знищення російського дрону "Форпост" з'являлася у відкритому доступі у вересні минулого року. Тоді про успішну роботу біля острова Зміїний заявляли Сили оборони Півдня.
Військові зазначали, що небезпека безпілотника полягає в тому, що, крім розвідки, він може вказувати цілі для ударів.
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