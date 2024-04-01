Українські захисники збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост"

Він розповів, що сьогодні, 1 квітня, росіяни вкотре намагалися завдавати ударів по українським об'єктам інфраструктури. Зокрема, вони застосовували ракети Х-59.

"Але це ще не все. Повітряні сили сьогодні відпрацювали досить хорошу ціль. Такі цілі у нас бувають не часто, але нам таки вдалося вразити один з найдорожчих ударних безпілотників типу "Форпост", - зазначив спікер.

За його словами, вартість такого дрону становить близько 7 млн доларів. Ціль знищила одеська зенітна ракетна бригада над Чорним морем.

Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

Дрон є аналогом Bayraktar, оскільки він досить великий, може вести розвідку та нести дві ракети або інше озброєння для знищення наземних цілей.