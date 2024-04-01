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Украинские защитники сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост"

Иллюстративное фото: украинские защитники сбили один из самых дорогих дронов россиян "Форпост" (Минобороны РФ)
Автор: Иван Носальский

Украинские силы противовоздушной обороны сбили над акваторией Черного моря российский дрон "Форпост". Он является одним из самых дорогих беспилотников врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины Ильи Евлаша в эфире телемарафона.

Он рассказал, что сегодня, 1 апреля, россияне в очередной раз пытались наносить удары по украинским объектам инфраструктуры. В частности, они применяли ракеты Х-59. 

"Но это еще не все. Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель. Такие цели у нас бывают не часто, но нам все-таки удалось поразить один из самых дорогих ударных беспилотников типа"Форпост", - отметил спикер. 

По его словам, стоимость такого дрона составляет около 7 млн долларов. Цель уничтожила одесская зенитная ракетная бригада над Черным морем. 

Евлаш уточнил, что беспилотник может нести разную боевую нагрузку и на протяжении довольно долгого времени выполнять боевые задачи вдоль линии столкновения. 

Дрон является аналогом Bayraktar, поскольку он достаточно большой, может вести разведку и нести две ракеты или другое вооружение для уничтожения наземных целей. 

Уничтожение "Форпоста"

Напомним, последний раз информация об уничтожении российского дрона "Форпост" появлялась в открытом доступе в сентябре прошлого года. Тогда об успешной работе возле острова Змеиный заявляли Силы обороны Юга.

Военные отмечали, что опасность беспилотника заключается в том, что кроме разведки он может указывать цели для ударов.

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