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Українські захисники відбили три атаки росіян у Донецькій області, - Генштаб

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Четвер 22 вересня 2022 07:10
Українські захисники відбили три атаки росіян у Донецькій області, - Генштаб Фото: Українські захисники відбили три атаки росіян у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів у Донецькій області. Наші воїни минулої доби відбили атаки ворога у районах трьох населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли з танків, мінометів та артилерії різних калібрів:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка та Гута-Студенецька Чернігівської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Гатище, Вовчанськ, Кам’янка, Куп’янськ та Осикове;

на Краматорському напрямку - Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Олександрівка, Ярова, Пришиб, Діброва, Донецьке та Райгородок;

на Бахмутському напрямку - Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Роздолівка, Опитне, Яковлівка, Білогорівка та Майорськ;

на Авдіївському напрямку - Красногорівка, Авдіївка, Кам’янка, Опитне, Мар’їнка та Водяне;

на Новопавлівському та Запорізькому напрямках вогневого впливу зазнали близько 16 населених пунктів. Серед них - Вугледар, Пречистівка, Гуляйпільське, Нескучне, Времівка та Новопіль.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив понад 30 вильотів БпЛА.

За минулу добу підрозділи наших військ відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Одрадівка та Новомихайлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони завдала 41 удар по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 21 району зосередження живої сили і військової техніки противника, 4 опорних пунктів, 15 позицій зенітних ракетних комплексів.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневого ураження по 24 об’єктах противника. Зокрема, по 4 пунктах управління різного рівня, 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 складах боєприпасів та ПММ. В зону ураження потрапили склади, 4 об’єкти ППО та артилерії.

Загальні втрати ворога уточнюються.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни поінформували, що ЗСУ продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку Лимана Донецької області.

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