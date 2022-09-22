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ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW

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Четвер 22 вересня 2022 06:15
ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW Фото: ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Лимана (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Збройні сили України продовжують активні контрнаступальні дії у напрямку Лимана Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

"Українські війська 21 вересня намагалися прорвати російську оборону навколо Ямполя (на південний схід від Лиману) і в самому Лимані", - зазначили аналітики.

В ISW також вказують, що тривають активні бої у Дробишевому (на північний захід від Лиману).

Окрім цього, фахівці розповіли, що у Генштабі ЗСУ поінформували про те, що Збройні сили України відбили спробу окупантів атакувати поблизу Куп'янська на сході Харківської області вздовж річки Оскіл.

"Цей звіт свідчить про те, що російські війська, ймовірно, вживають обмежених спроб загрожувати щойно відвойованим українським позиціям уздовж правого берега річки Оскіл", - додали в Інституті вивчення війни.

ЗСУ продовжили контрнаступ у напрямку Лимана, - ISW

Нагадаємо, наші воїни вразили 2 командних пункти ворога у Херсоні та 2 пункти управління в області.

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