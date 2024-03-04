Українські захисники показали відео знищення окупантів на Авдіївському напрямку

Ситуація на Авдіївському напрямку

Станом на 4 березня на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Як зазначає Інститут вивчення війни, 3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Сьогодні ми розповідали про те, як українські захисники під Авдіївкою знищили артилерією ворожу піхоту окупантів, яка рухалась лісосмугою.

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