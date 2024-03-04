UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські захисники показали відео знищення окупантів на Авдіївському напрямку

Фото: українські захисники показали відео знищення окупантів на Авдіївському напрямку (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники знищили групу російських окупантів на Авдіївському напрямку. Після цього військові зачистили територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 47-ї ОМБр ЗСУ.

Згідно з відео, російські окупанти намагались переховатись від роботи українського БпЛА у лісосмузі. Втім, дані спроби виявились безрезультатними.

Завдяки взаємодії роти ударних БпЛА та піхоти 47-ї ОМБр загарбників РФ вдалось ліквідувати. 

Ситуація на Авдіївському напрямку

Станом на 4 березня на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.

Як зазначає Інститут вивчення війни, 3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Сьогодні ми розповідали про те, як українські захисники під Авдіївкою знищили артилерією ворожу піхоту окупантів, яка рухалась лісосмугою.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвдіївкаВійна Росії проти України