Українські штурмовики знищили вночі ворожу піхоту на Авдіївському напрямку (відео)
Українські захисники під Авдіївкою знищили артилерією ворожу піхоту окупантів, яка рухалась лісосмугою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї ОШБр ЗСУ.
Зазначається, що нічний рух ворожої піхоти було вистежено з БпЛА.
"З неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили «посадку», у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів", - зазначають у повідомленні.
Як зазначають у 3-й ОШБр ЗСУ, знищення ворога на Авдіївському напрямку виконане бійцями 1-го САДн "Команди Постріл".
Ситуація на Авдіївському напрямку
Станом на 4 березня на Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
Як зазначає Інститут вивчення війни, 3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.
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