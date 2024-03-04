Українські штурмовики знищили вночі ворожу піхоту на Авдіївському напрямку (відео)

Українські захисники під Авдіївкою знищили артилерією ворожу піхоту окупантів, яка рухалась лісосмугою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал 3-ї ОШБр ЗСУ.

Зазначається, що нічний рух ворожої піхоти було вистежено з БпЛА. "З неба бійці скорегували артилерійський вогонь та щільно накрили «посадку», у якій зафіксували скупчення живої сили окупантів", - зазначають у повідомленні. Як зазначають у 3-й ОШБр ЗСУ, знищення ворога на Авдіївському напрямку виконане бійцями 1-го САДн "Команди Постріл".