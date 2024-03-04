ЗСУ відбивають серію атак під Авдіївкою: карти ISW

Українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки. Оперативна обстановка у Бердичах, Орлівці та Тоненькому стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки у цих населених пунктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція №1 - Луганська область

3 березня позиційні бої продовжились на лінії Куп'янськ-Кременна. Відомий російський військовий блогер заявив, що українські сили повернули кілька невстановлених позицій у районі Табаївки (на південний схід від Куп'янська).

Позиційні бої тривали:

під Синьківкою;

на південний схід від Куп'янська в районі Табаївки;

на захід від Кремінної в районі Тернів та Ямполівки;

південніше Кремінної в районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Спікер Східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська дещо знизили інтенсивність своїх наступальних операцій та закріплюють нові позиції на Куп'янському напрямі.

Євлаш додав, що російські війська перегруповуються та готують ударні групи на Лиманському напрямку, перекидають сили до районів Тернів та Ямполівки.

Операція №2 - Донецька область

3 березня позиційні бої в районі Бахмута продовжилися, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Бахмута в районі Богданівки;

на захід від Бахмута біля Іванівського;

на південь і на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки, Андріївки, Південного та Нью-Йорка.

3 березня позиційні бої під Авдіївкою продовжились, проте підтверджених змін лінії фронту не відбулося.

Позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів, Степового та Орлівки;

на захід від Авдіївки біля Тоненького;

на південний захід від Авдіївки в районі Первомайського та Невельського.

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лихового заявив, що оперативна обстановка в Бердичах, Орлівці та Тоненькому стабілізується, а українські сили відбивають російські атаки в цих населених пунктах.

За словами Лиховія, російські війська не захопили Бердичі, Орлівку чи Тоненьке, але досягли деяких локальних успіхів на Авдіївському напрямку.

Командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський 3 березня заявив, що російські військові скинули з безпілотників дев'ять боєприпасів із хімічними речовинами на українські позиції на Таврійському напрямі (Авдіївка через захід Запорізької області) - явне порушення Конвенції про хімічну зброю.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що російські війська перекинули на Авдіївський напрямок кілька підрозділів Центрального угруповання військ РФ. Машовець заявив, що російське угруповання військ на південному заході України, ймовірно, що стосується Авдіївки через захід Донецької області, налічує близько 86 332 осіб особового складу.

3 березня позиційні бої тривали на захід та південний захід від Донецька, хоча підтверджених змін на лінії фронту не було.

Позиційні бої тривали:

на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки;

на південний захід від Донецька в районі Перемоги та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

Позиційні бої тривали в районі Роботиного на заході Запорізької області, але не призвели до будь-яких змін на лінії фронту на 3 березня.

Позиційні бої відбувалися в районі Роботиного та на захід від Новопрокопівки (на південь від Роботиного).

Військовий блогер зауважив, що російські війська просуваються повільніше в районі Вербового (на схід від Роботиного), ніж у районі Роботиного, і що російські війська останніми місяцями посилили артилерійський вогонь у цьому районі.

3 березня позиційні бої в районі Кринків та Антонівського мосту на східному (лівобережжі) Херсонської області продовжилися . Росія завдає ударів по українським позиціям із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) ТГС.