Украинские защитники показали видео уничтожения оккупантов на Авдеевском направлении

Ситуация на Авдеевском направлении

По состоянию на 4 марта на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 20 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Как отмечает Институт изучения войны, 3 марта позиционные бои под Авдеевкой продолжились, однако подтвержденных изменений линии фронта не произошло.

Сегодня мы рассказывали о том, как украинские защитники под Авдеевкой уничтожили артиллерией вражескую пехоту оккупантов, которая двигалась по лесополосе.

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