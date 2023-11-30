Українські захисники показали яскраве відео знищення ворожого "Солнцепека"

"На Херсонському напрямку оператори ССО у взаємодії з УСБУ в Харківській області та розвідниками 140-го ОРБ Морської піхоти виявили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", - інформують в ССО ЗСУ.

Відомо, що з даної вогнеметної системи противник щоденно обстрілював позиції українських військ на плацдармі у Кринках, що на лівому березі Херсонщини.

"Кринки, лівий берег Херсонщини. Наші воїни знищують російський «Солнцепек». Рух триває. Слава Україні", - прокоментував успіхи українських захисників керівник Офісу президента Андрій Єрмак.