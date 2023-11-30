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Українські захисники показали яскраве відео знищення ворожого "Солнцепека"

Фото: українські захисники знищили російський "Солнцепек" ( t.me/zsuwar)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники на Херсонському напрямку знищили російську важку вогнеметну систему "Солнцепек". Даною установкою ворог постійно обстрілював позиції наших військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ в Telegram.

"На Херсонському напрямку оператори ССО у взаємодії з УСБУ в Харківській області та розвідниками 140-го ОРБ Морської піхоти виявили російську вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек", - інформують в ССО ЗСУ. 

Відомо, що з даної вогнеметної системи противник щоденно обстрілював позиції українських військ на плацдармі у Кринках, що на лівому березі Херсонщини.

"Кринки, лівий берег Херсонщини. Наші воїни знищують російський «Солнцепек». Рух триває. Слава Україні", - прокоментував успіхи українських захисників керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Варто зауважити, що напередодні українським захисникам вдалося знищити аналогічну російську систему "Солнцепек" на Херсонському напрямку.

Ситуація на Херсонському напрямку

Протягом минулої доби українські війська продовжили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.

Зазначимо, на Херсонському напрямку Сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

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