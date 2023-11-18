ЗСУ знищили "Сонцепьок" росіян на лівобережжі Херсонської області (відео)

Українські військові проводять успішні операції на лівобережжі Херсонської області, де закріпилися на кількох плацдармах. Зокрема їм вдалося знищити російську важку вогнеметну систему (ВВС) "Сонцепьок".

"Лівий берег Херсонської області. Був російський "Сонцепьок", а тепер нема", - написав він.

Ситуація на Херсонському напрямку

17 листопада українські військові заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра на Херсонщині, який досі залишається захопленим Росією з лютого 2022 року. Завдяки чому ЗСУ вдалося закріпитися на кількох плацдармах. Зокрема нещодавно повідомлялося, що відтиски з боку наших військових відбуваються на лінії від 3 до 8 кілометрів уздовж усього узбережжя. При цьому, 13 листопада в Міноборони РФ заявляли про перегрупування військ у Херсонській області.