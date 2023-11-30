Украинские защитники показали яркое видео уничтожения вражеского "Солнцепека"

"На Херсонском направлении операторы ССО во взаимодействии с УСБУ в Харьковской области и разведчиками 140-го ОРБ Морской пехоты обнаружили российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", - информируют в ССО ВСУ.

Известно, что из данной огнеметной системы противник ежедневно обстреливал позиции украинских войск на плацдарме в Крынках на левом берегу Херсонской области.

"Крынки, левый берег Херсонской области. Наши воины уничтожают российский "Солнцепек". Движение продолжается. Слава Украине", - прокомментировал успехи украинских защитников руководитель Офиса президента Андрей Ермак.