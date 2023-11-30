Понад тисяча окупантів та 13 танків: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 30 листопада, складають 1180 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 328 760 військових. Крім того, ЗСУ знищили 13 танків та 28 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 30.11.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 328 760 (+1180) осіб ліквідовано;

танків - 5551 (+13) од.;

бойових броньованих машин - 10340 (+28) од.;

артилерійських систем - 7909 (+1) од.;

РСЗВ - 910 од.;

засоби ППО - 600 од.;

літаків - 323 од.;

гелікоптерів - 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5954 (+10) од.;

крилаті ракети - 1567 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10361 (+13) од.;

спеціальна техніка - 1124 (+3) од. Ситуація на фронті За даними Генштабу, українські військові відбили 24 атаки противника на Лиманському напрямку, продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Підрозділи ракетних військ уразили 2 склади боєприпасів противника. Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), українські війська 29 листопада продовжували контратаки на Бахмутському напрямку, у західній частині Запорізької області та у напрямку Мелітополя. Також українські війська продовжили наземні атаки на східному (лівому) березі Херсонської області та, як повідомляється, просунулися вперед.