Українські захисники можуть отримати безкоштовну допомогу юриста: куди звертатися

Українські військовослужбовці можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно. Вона надається з питань, пов'язаних зі службою чи іншими життєвими ситуаціями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Як зазначається, усі без виключення українські захисники мають право на безоплатну правничу допомогу. Можна отримати правову інформацію, роз’яснення та консультації юристів. Йдеться також про допомогу у складенні заяв, скарг тощо, крім документів до суду.
Зокрема, серед питань, з якими військові можуть звернутися до юриста:
Куди звертатися:
Для усної консультації потрібно звернутися до контактного центру за номером 0 800 213 103 для дзвінків з Telegram +380677213103.
Для письмової правничої допомоги можна звернутися через Telegram-бот. Також отримати допомогу можна на сайт Бюро правничої допомоги. Усі сервіси безкоштовної юридичної допомоги за посиланням.
Нагадаємо, ветерани війни в Україні можуть отримати безкоштовну медичну допомогу, зокрема, це стосується проблем з зором.
Також ми повідомляли, що учасники бойових дій можуть безкоштовно пройти ІТ-курси.
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