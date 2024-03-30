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Українські захисники можуть отримати безкоштовну допомогу юриста: куди звертатися

Фото: військові в Україні можуть отримати безкоштовну допомогу юриста (freepik)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військовослужбовці можуть отримати юридичну допомогу безкоштовно. Вона надається з питань, пов'язаних зі службою чи іншими життєвими ситуаціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Як зазначається, усі без виключення українські захисники мають право на безоплатну правничу допомогу. Можна отримати правову інформацію, роз’яснення та консультації юристів. Йдеться також про допомогу у складенні заяв, скарг тощо, крім документів до суду.

Зокрема, серед питань, з якими військові можуть звернутися до юриста:

  • отримання належного грошового забезпечення;
  • оформлення грошової допомоги при пораненнях;
  • оскарження рішень військово-лікарських комісій (ВЛК) та дій військових частин;
  • використання належної відпустки звільнення з військової служби;
  • вирішення сімейних питань (розлучення, аліменти, спадщина тощо);
  • перерахунку пенсій, соціальних виплат та пільг тощо.

Куди звертатися:

Для усної консультації потрібно звернутися до контактного центру за номером 0 800 213 103 для дзвінків з Telegram +380677213103.

Для письмової правничої допомоги можна звернутися через Telegram-бот. Також отримати допомогу можна на сайт Бюро правничої допомоги. Усі сервіси безкоштовної юридичної допомоги за посиланням.

Нагадаємо, ветерани війни в Україні можуть отримати безкоштовну медичну допомогу, зокрема, це стосується проблем з зором.

Також ми повідомляли, що учасники бойових дій можуть безкоштовно пройти ІТ-курси.

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