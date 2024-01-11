Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси: як записатись
Ветерани війни в Україні мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український ветеранський фонд та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
За даними міністерства, навчання можливе як у групах, так і у форматі індивідуальних занять із ментором.
Ветерани матимуть змогу вивчити або підвищити рівень володіння навичками:
- мови верстки та програмування;
- розробки вебсайтів і застосунків;
- створення клієнт-серверних застосунків;
- написання баз даних.
Крім цього, курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.
Долучитись до реєстрації можна за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей.
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