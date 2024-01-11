ua en ru
Чт, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси: як записатись

Україна, Четвер 11 січня 2024 19:30
UA EN RU
Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси: як записатись Фото: Ветерани війни можуть безкоштовно пройти ІТ-курси (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Ветерани війни в Україні мають змогу безкоштовно пройти ІТ-курси та опанувати нову професію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український ветеранський фонд та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, навчання можливе як у групах, так і у форматі індивідуальних занять із ментором.

Ветерани матимуть змогу вивчити або підвищити рівень володіння навичками:

  • мови верстки та програмування;
  • розробки вебсайтів і застосунків;
  • створення клієнт-серверних застосунків;
  • написання баз даних.

Крім цього, курс допоможе у написанні проєктів і підготовці до проходження кваліфікаційних тестів.

Долучитись до реєстрації можна за посиланням.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Кабінет міністрів України змінив процедуру призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їх сімей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ветеран Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
Кабмін офіційно відкликав з Ради законопроект про мобілізацію
DAILY
Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Змусити чи мотивувати. Чому у владі не можуть домовитися про правила мобілізації