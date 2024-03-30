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Украинские защитники могут получить бесплатную помощь юриста: куда обращаться

Фото: военные в Украине могут получить бесплатную помощь юриста (freepik)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военнослужащие могут получить юридическую помощь бесплатно. Она предоставляется по вопросам, связанным со службой или другими жизненными ситуациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как отмечается, все без исключения украинские защитники имеют право на бесплатную юридическую помощь. Можно получить правовую информацию, разъяснения и консультации юристов. Речь идет также о помощи в составлении заявлений, жалоб и т.п., кроме документов в суд.

В частности, среди вопросов, с которыми военные могут обратиться к юристу:

  • получение надлежащего денежного обеспечения;
  • оформление денежной помощи при ранениях;
  • обжалование решений военно-врачебных комиссий (ВВК) и действий воинских частей;
  • использование надлежащего отпуска увольнения с военной службы;
  • решение семейных вопросов (развод, алименты, наследие и т.п.);
  • перерасчета пенсий, социальных выплат и льгот и т.д.

Куда обращаться:

Для устной консультации следует обратиться в контактный центр по номеру 0 800 213 103 для звонков по Telegram +380677213103.

Для письменной юридической помощи можно обратиться через Telegram-бот. Также получить помощь можно на сайте Бюро юридической помощи. Все услуги бесплатной юридической помощи по ссылке.

Напомним, ветераны войны в Украине могут получить бесплатную медицинскую помощь, в частности, это касается проблем со зрением.

Также мы сообщали, что участники боевых действий могут бесплатно пройти ІТ-курсы.

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