Украинские защитники могут получить бесплатную помощь юриста: куда обращаться
Украинские военнослужащие могут получить юридическую помощь бесплатно. Она предоставляется по вопросам, связанным со службой или другими жизненными ситуациями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.
Как отмечается, все без исключения украинские защитники имеют право на бесплатную юридическую помощь. Можно получить правовую информацию, разъяснения и консультации юристов. Речь идет также о помощи в составлении заявлений, жалоб и т.п., кроме документов в суд.
В частности, среди вопросов, с которыми военные могут обратиться к юристу:
- получение надлежащего денежного обеспечения;
- оформление денежной помощи при ранениях;
- обжалование решений военно-врачебных комиссий (ВВК) и действий воинских частей;
- использование надлежащего отпуска увольнения с военной службы;
- решение семейных вопросов (развод, алименты, наследие и т.п.);
- перерасчета пенсий, социальных выплат и льгот и т.д.
Куда обращаться:
Для устной консультации следует обратиться в контактный центр по номеру 0 800 213 103 для звонков по Telegram +380677213103.
Для письменной юридической помощи можно обратиться через Telegram-бот. Также получить помощь можно на сайте Бюро юридической помощи. Все услуги бесплатной юридической помощи по ссылке.
Напомним, ветераны войны в Украине могут получить бесплатную медицинскую помощь, в частности, это касается проблем со зрением.
Также мы сообщали, что участники боевых действий могут бесплатно пройти ІТ-курсы.
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