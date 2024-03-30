Украинские защитники могут получить бесплатную помощь юриста: куда обращаться

Украинские военнослужащие могут получить юридическую помощь бесплатно. Она предоставляется по вопросам, связанным со службой или другими жизненными ситуациями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Как отмечается, все без исключения украинские защитники имеют право на бесплатную юридическую помощь. Можно получить правовую информацию, разъяснения и консультации юристов. Речь идет также о помощи в составлении заявлений, жалоб и т.п., кроме документов в суд.

В частности, среди вопросов, с которыми военные могут обратиться к юристу:

получение надлежащего денежного обеспечения;

оформление денежной помощи при ранениях;

обжалование решений военно-врачебных комиссий (ВВК) и действий воинских частей;

использование надлежащего отпуска увольнения с военной службы;

решение семейных вопросов (развод, алименты, наследие и т.п.);

перерасчета пенсий, социальных выплат и льгот и т.д.

Куда обращаться:

Для устной консультации следует обратиться в контактный центр по номеру 0 800 213 103 для звонков по Telegram +380677213103.

Для письменной юридической помощи можно обратиться через Telegram-бот. Также получить помощь можно на сайте Бюро юридической помощи. Все услуги бесплатной юридической помощи по ссылке.