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Українські захисники ліквідували начальника розвідки батальйону РФ "Еспаньола"

Укрїна , Понеділок 04 березня 2024 12:41
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Українські захисники ліквідували начальника розвідки батальйону РФ "Еспаньола" Фото: ліквідований начальник розвідки російського батальйону Еспаньола (скрін-відео)
Автор: Ярослава Борзова

Українські захисники ліквідували на фронті начальника розвідки російської бригади "Еспаньйола" В’ячеслава Суботіна з позивним "Вихідний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на полковника ЗСУ Анатолія Штефана та росЗМІ.

"Успішно демобілізовано: начальник розвідки бригади "Еспаньйола" В'ячеслав Суботін "Выходной", - йдеться в повідомленні Штефана.

Крім того, про його смерть також повідомив т. зв. військкор одного з російських пропагандистських телеканалів Полянський. Він стверджує, що Суботіна ліквідували в неділю, 3 березня. Він зазначив, що "обставини з’ясовують".

Що відомо про підрозділ "Еспаньйола"

Варто зауважити, що "Еспаньйола" є військовим формуванням РФ, створеним з радикальних фанатів футбольних клубів, частина яких має неонацистські переконання. Наразі батальйоном керує ПВК "Редут".

Раніше повідомлялося, що російський батальйон "Еспаньйола" почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планували відправити на війну проти України.

У січні ми повідомляли, що на базі російського підрозділу "Еспаньйола", що діє на тимчасово окупованій території Запорізької області в Україні, загарбники формують нову приватну військову компанію (ВПК) на кшталт "вагнерівців". Цим займається провладна партія країни-агресора "Єдина Росія".

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