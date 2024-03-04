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Украинские защитники ликвидировали начальника разведки батальона РФ "Эспаньола"

Украина, Понедельник 04 марта 2024 12:41
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Украинские защитники ликвидировали начальника разведки батальона РФ "Эспаньола" Фото: ликвидирован начальник разведки российского батальона Эспаньола (скрин-видео)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские защитники ликвидировали на фронте начальника разведки российской бригады "Эспаньола" Вячеслава Субботина с позывным "Исходящий".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полковника ВСУ Анатолия Штефана и росСМИ.

"Успешно демобилизовано: начальник разведки бригады "Эспаньола" Вячеслав Субботин "Выходной", - говорится в сообщении Штефана.

Кроме того, о его смерти также сообщил т.н. военныйкор одного из российских пропагандистских телеканалов Полянский. Он утверждает, что Субботин был ликвидирован в воскресенье, 3 марта. Он отметил, что "обстоятельства выясняются".

Что известно о подразделении "Эспаньола"

Следует отметить, что "Эспаньола" является военным формированием РФ, созданным из радикальных фанатов футбольных клубов, часть которых имеет неонацистские убеждения. В настоящее время батальоном руководит ЧВК "Редут".

Ранее сообщалось, что российский батальон "Эспаньола" начал вербовать в свои ряды женщин для службы в штурмовых отрядах. Их планировали отправить на войну против Украины.

В январе мы сообщали, что на базе российского подразделения "Эспаньола", действующего на временно оккупированной территории Запорожской области в Украине, захватчики формируют новую частную военную компанию (ВПК) типа "вагнеровцев". Этим занимается провластная партия страны-агрессора "Единая Россия".

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